Заполнение таблицы Excel

Добрый день господа. Наполняемый сайт: http://watchsale-time.ru Сайт донор: http://www.watchshop.com Задача: Необходимо наполнить сайт товарами. Часы. Переносим практически весь каталог, несколько тысяч товаров. 1) Название товара: артикул на сайте доноре - название продукта на наполняемом сайте. 2) В описание, краткое и полное: ...
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