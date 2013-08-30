Поиск и подбор фотографий согласно номенклатуре

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок279 просмотров
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Техническое задание

1. Требуется поиск и подбор фотографий согласно номенклатуре прайс-листа (листов)

- Разбивка по папкам согласно тематике

- Точное соответствие названия фотографии с номенклатурой прайс-листа

2. Требования к фотографиям

- Формат jpeg

- Масштаб не менее 300x300 пикселей

- Отсутствие логотипов других компаний

3. Схема взаимодействия

- Ежедневная передача файла zip с фотографиями на почту контактного лица Заказчика

- Минимальная ежедневная партия фотографий 200шт

- Консультация по возникающим вопросам от Заказчика

4. Условия оплаты

- расчет после каждой тысячи фотографий в размере 1000 (одной тысячи) рублей

- способ оплаты за выполненную работу «удобный Исполнителю»

5. P.S.

Для дизайнеров свободного полета мысли и для людей, обладающих неограниченным количеством свободного времени возле компьютера с выходом в интернет

10 лет назад
efremov_va
Виталий 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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