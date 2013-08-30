Требуются готовые сайты на тематику дропшип. Язык - английский. В сайте должно быть описание системы работы по дропшипингу на ваше усмотрение. Сайты нужны постоянно и много. Для начала нужно 1-2 сайта. Стучите в джаббер, показывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание
1. Требуется поиск и подбор фотографий согласно номенклатуре прайс-листа (листов)
- Разбивка по папкам согласно тематике
- Точное соответствие названия фотографии с номенклатурой прайс-листа
2. Требования к фотографиям
- Формат jpeg
- Масштаб не менее 300x300 пикселей
- Отсутствие логотипов других компаний
3. Схема взаимодействия
- Ежедневная передача файла zip с фотографиями на почту контактного лица Заказчика
- Минимальная ежедневная партия фотографий 200шт
- Консультация по возникающим вопросам от Заказчика
4. Условия оплаты
- расчет после каждой тысячи фотографий в размере 1000 (одной тысячи) рублей
- способ оплаты за выполненную работу «удобный Исполнителю»
5. P.S.
Для дизайнеров свободного полета мысли и для людей, обладающих неограниченным количеством свободного времени возле компьютера с выходом в интернет
- Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо наполнить интернет магазин товарами. Кол-во товаров: 48 Имеются - фотографии, стоимость. Так же нужно будет сделать рерайтинг описаний товаров с сайта wikimart.ru (в среднем по 500 знаков) Рассматриваю варианты только с указанной стоимостью. Система управления - diafanCMSЗавершен10 лет назад
Нужно заполнять товары в интернет магазине на virtuemart Сайт www.akvadom.com.ua - каталог товаров для заполнения предоставляется в экселевском файле - картинки товаров должны быть хорошего качества и большого размера (их много в сети на сайтах конкурентов, поэтому их ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
На удаленную постоянную работу требуется помощник. Обязанности: поиск статей в интернете по параметрам, работа с контрагентами, отчеты. Занятость от 2 до 8 часов в день. Можно совмещать с основной работой Оплата — 30 рублей в час.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Магазин на Opencart.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Заполнить таблицу из 4х параметров (контакты компаний) по готовым ссылкам.Компаний - 50 .Работу нужно выполнить сегодня до 00-00 мск.При успешном сотрудничестве продолжим работу.Укажите ваш цену за 1 позицию.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день господа. Наполняемый сайт: http://watchsale-time.ru Сайт донор: http://www.watchshop.com Задача: Необходимо наполнить сайт товарами. Часы. Переносим практически весь каталог, несколько тысяч товаров. 1) Название товара: артикул на сайте доноре - название продукта на наполняемом сайте. 2) В описание, краткое и полное: ...Завершен10 лет назад
Нужно заполнять товары в интернет магазине - к товарам много мелких описаний ( данные нужно брать из отсканированных таблиц ) - так же с таблиц нужно будет вырезать фото товара - обязательно умение работать с модулем ...Завершен10 лет назад
Объявление на тему строительства деревянных домов. Нужно разместить на досках объявлений Москвы, досках по строительству по России. Варианты текста, контактные данные, фотографии к объявлению предоставлю. Оплата 10 рублей за размещенное объявление.Завершен10 лет назад
Нужно перенести статьи со старого сайта на новый. Пишите стоимость переноса одной статьиНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад