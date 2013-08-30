Требуются сайты на тематику дропшип. ENG

Здравствуйте! Необходимо наполнить интернет магазин товарами. Кол-во товаров: 48 Имеются - фотографии, стоимость. Так же нужно будет сделать рерайтинг описаний товаров с сайта wikimart.ru (в среднем по 500 знаков) Рассматриваю варианты только с указанной стоимостью. Система управления - diafanCMS
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Требуются готовые сайты на тематику дропшип. Язык - английский. В сайте должно быть описание системы работы по дропшипингу на ваше усмотрение. Сайты нужны постоянно и много. Для начала нужно 1-2 сайта. Стучите в джаббер, показывайте что есть. Текст на сайте должен быть уникальным, не генерированным и читаемым (люди читать будут). Дизайн не обязателен, можно на вордпрессе. Срочно.
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