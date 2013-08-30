Требуются сайты на тематику дропшип. ENG

Требуются готовые сайты на тематику дропшип. Язык - английский. В сайте должно быть описание системы работы по дропшипингу на ваше усмотрение. Сайты нужны постоянно и много. Для начала нужно 1-2 сайта. Стучите в джаббер, показывайте что есть. Текст на сайте должен быть уникальным, не генерированным и читаемым (люди читать будут). Дизайн не обязателен, можно на вордпрессе. Срочно.