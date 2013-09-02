Помощник администратора на сайте

Добавление готовых объявлений на сайты. Сайты на ВордПрессе и phpBB. Ежедневно по 7-10 объявлений (кроме воскр.).

Небольшое изменение заголовка по шаблону (не рерайт). Редактирование картинки до нужного размера. Занесение контактной информации в отдельный пост. Добавление адреса объявления в Твитер, Яндекс, соцзакладки. Источник постоянный, искать объявления в интернете не нужно.

Работа постоянная, надолго. Оплата WMR. (по понедельникам). 10 руб. за объявление.

Как и что делать все подробно объясню.

Рассмотрю Ваши предложения.