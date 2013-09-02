Контент-менеджер со знанием CSS и Joomla

Сайт на MODx. Не сложный, нужен человек, который его наполнит (информацию даю). Фото + контент. Наполнение информацией о кошках. Версия Modx Evolution 1.0.10.
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Требуется разработчик с опытом работы на Joomla от года. Работать нужно 5 дней в неделю по 8 часов, с 10 до 19 с перерывом на обед. Работа не сложная и не требует больших навыков. Плюсом будет умение верстать и знание Php. Оплата 500$
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