Здравствуйте. Ищу человека который создаст базу сайтов по моим критериям. Для каждого сайта из базы необходимо предоставить информацию: - урл - alexa - посещаесость - контакты Требование - английский на среднем уровне - наличие скайпа и микрофона для обсуждения проэкта Форма оплаты: сдельная. Всего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо подобрать к статьям тематические ролики на youtube.
Список статей: http://bitstroi.ru/articles.html
От вас хочу получить excel файл, в одну колонку которого вы копируете ссылку на статью (статьи брать по порядку), в другую колонку копируете ссылку на ролик на youtube. Ссылки на ролики не должны повторяться.
По окончанию проверки работы (проверка работы может занять несколько дней) оплата любым удобным вам способом и отзыв.
Сдача и оплата работы - частями, т.е. подобрали 50-100 роликов, я проверил и оплатил, затем вы приступаете к следующей части работы.
В заявке указывайте оплату за 100 подобранных роликов.
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