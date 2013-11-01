Добрый день.

Необходимо подобрать к статьям тематические ролики на youtube.

Список статей: http://bitstroi.ru/articles.html

От вас хочу получить excel файл, в одну колонку которого вы копируете ссылку на статью (статьи брать по порядку), в другую колонку копируете ссылку на ролик на youtube. Ссылки на ролики не должны повторяться.

По окончанию проверки работы (проверка работы может занять несколько дней) оплата любым удобным вам способом и отзыв.

Сдача и оплата работы - частями, т.е. подобрали 50-100 роликов, я проверил и оплатил, затем вы приступаете к следующей части работы.

В заявке указывайте оплату за 100 подобранных роликов.