Подобрать к статьям тематические ролики на youtube

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок189 просмотров
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Добрый день.

Необходимо подобрать к статьям тематические ролики на youtube.

Список статей: http://bitstroi.ru/articles.html

От вас хочу получить excel файл, в одну колонку которого вы копируете ссылку на статью (статьи брать по порядку), в другую колонку копируете ссылку на ролик на youtube. Ссылки на ролики не должны повторяться.

По окончанию проверки работы (проверка работы может занять несколько дней) оплата любым удобным вам способом и отзыв.

Сдача и оплата работы - частями, т.е. подобрали 50-100 роликов, я проверил и оплатил, затем вы приступаете к следующей части работы.

В заявке указывайте оплату за 100 подобранных роликов.

10 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
masqnq
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$500
50 дней
Отличная работа, спасибо!
Как всегда четкое задание и своевременная оплата. Спасибо! :)
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