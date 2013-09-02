Руководитель контент-отдела. Удаленная работа

Редакторскому отделу компании «Слетать.ру» требуется руководитель контент-отдела для постоянной удаленной работы.

Занятость: полная

График работы: будничный; с 10:00 до 18:00 по московскому времени (возможна индивидуальная корректировка)

Тематика: туризм, описания отелей и достопримечательностей

Оклад: от 30 000 руб. Точная сумма оклада обсуждается по результатам собеседования

Задачи

Анализ текущего состояния базы туристических объектов (страны, курорты, отели) и составление плана работ

Организация набора команды (контент-меджеры, рерайтеры, модераторы, редакторы)

Организация и контроль работы под-отделов (расстановка приоритетов, сбор статистики и анализ результатов при очередном планировании)

Поиск оптимальных методов решения задач по наполнению контентной базы (новые источники данных, автоматизация)

Решение вопроса перманентной актуализации данных

Тесное сотрудничество с SEO-отделом

Требования

Подтвержденный опыт в схожей сфере деятельности на аналогичной должности

Знание систем управления контентом сайта (CMS)

Опыт в оптимизации процессов работы контент-отдела

Опыт работы с фриланс-биржами и рерайтерами/копирайтерами в частности

Грамотный русский язык

Желательно: понимание основ SEO

Дополнительные пожелания:

Универсальность мышления, собственный стиль и творческий подход всемерно приветствуются в сочетании с дисциплинированностью и критичностью к себе, а также умением держаться в рамках общих задач