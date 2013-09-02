Руководитель контент-отдела. Удаленная работа

Имеется выгрузка из базы Альфы эксель файл с примерно 1700 позициями. Надо перенести все колонки, в другой эксель файл с другими вариантам наполнения с разносом по соответствующим колонкам. К примеру, в исходной таблице описание, артикул, ...
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Редакторскому отделу компании «Слетать.ру» требуется руководитель контент-отдела для постоянной удаленной работы.
Занятость: полная
График работы: будничный; с 10:00 до 18:00 по московскому времени (возможна индивидуальная корректировка)
Тематика: туризм, описания отелей и достопримечательностей
Оклад: от 30 000 руб. Точная сумма оклада обсуждается по результатам собеседования
Задачи
Анализ текущего состояния базы туристических объектов (страны, курорты, отели) и составление плана работ
Организация набора команды (контент-меджеры, рерайтеры, модераторы, редакторы)
Организация и контроль работы под-отделов (расстановка приоритетов, сбор статистики и анализ результатов при очередном планировании)
Поиск оптимальных методов решения задач по наполнению контентной базы (новые источники данных, автоматизация)
Решение вопроса перманентной актуализации данных
Тесное сотрудничество с SEO-отделом
Требования
Подтвержденный опыт в схожей сфере деятельности на аналогичной должности
Знание систем управления контентом сайта (CMS)
Опыт в оптимизации процессов работы контент-отдела
Опыт работы с фриланс-биржами и рерайтерами/копирайтерами в частности
Грамотный русский язык
Желательно: понимание основ SEO
Дополнительные пожелания:
Универсальность мышления, собственный стиль и творческий подход всемерно приветствуются в сочетании с дисциплинированностью и критичностью к себе, а также умением держаться в рамках общих задач
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