Разослать коммерческое предложение

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Необходимо разослать коммерческое предложение по базе емайл. База предоставляется (подробности в личку).

Коммерческое предложение уже готово, вам только производить рассылку.

Емайл с которого производить рассылку предоставляется. На каждый емайл нужно отправлять адресно!!! не спам!

Писем нужно отправить много. Оплата на рублевый вебмани по факту рассылки + отзыв хороший. Пишите в личку, все обсудим. Нужен человек ответственный, чтобы часто онлайн и не пропадал!

10 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kpacoma81
Оксана 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена четко и в срок! Спасибо!
Довольна совместной работой! Рекомендую!
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