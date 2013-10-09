Необходимо разослать коммерческое предложение по базе емайл. База предоставляется (подробности в личку).

Коммерческое предложение уже готово, вам только производить рассылку.

Емайл с которого производить рассылку предоставляется. На каждый емайл нужно отправлять адресно!!! не спам!

Писем нужно отправить много. Оплата на рублевый вебмани по факту рассылки + отзыв хороший. Пишите в личку, все обсудим. Нужен человек ответственный, чтобы часто онлайн и не пропадал!