Редакторскому отделу компании «Слетать.ру» требуется руководитель контент-отдела для постоянной удаленной работы. Занятость: полная График работы: будничный; с 10:00 до 18:00 по московскому времени (возможна индивидуальная корректировка) Тематика: туризм, описания отелей и достопримечательностей Оклад: от 30 000 руб. Точная сумма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно спарсить выбранные категории и добавить в ИМ на CMS ShopCMS
- сколько будет стоить? Пишите цены + сроки
рассчитываем на долговременное сотрудничество,
без предоплаты
- Похожие заказы
- $1000Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется выгрузка из базы Альфы эксель файл с примерно 1700 позициями. Надо перенести все колонки, в другой эксель файл с другими вариантам наполнения с разносом по соответствующим колонкам. К примеру, в исходной таблице описание, артикул, ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо грамотно оформить контетнт сайта по ТЗ, плюс немного рерайта. Сделать сегодня. Сайт-визитка на Друпал.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо наполнить Интернет-магазин товарами. ссылка на категории товаров будут выданы при личной переписке. необходимо соблюдать 100% точность.Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно перенести статьи с сайта http://artim.ru/ на joomla на сайт c собственной cms http://artim.mb-dev.ru/ - внешний вид cms - http://f3.s.qip.ru/10KPoq1Y4.png Нужно по списку в приложении составить соответствие ссылок старых к новым, а сами статьи из списка ...Завершен10 лет назад
Необходимо внести товар в новый интернет магазин. фото+ описание. жду предлож по стоимости за добавление 1 единицы.Завершен10 лет назад
Добрый день. Необходимо подобрать к статьям тематические ролики на youtube. Список статей: http://bitstroi.ru/articles.html От вас хочу получить excel файл, в одну колонку которого вы копируете ссылку на статью (статьи брать по порядку), в другую колонку ...Завершен10 лет назад
- $30
Здравствуйте. Ищу человека который создаст базу сайтов по моим критериям. Для каждого сайта из базы необходимо предоставить информацию: - урл - alexa - посещаесость - контакты Требование - английский на среднем уровне - наличие скайпа и микрофона для обсуждения проэкта Форма оплаты: сдельная. Всего ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется разработчик с опытом работы на Joomla от года. Работать нужно 5 дней в неделю по 8 часов, с 10 до 19 с перерывом на обед. Работа не сложная и не требует больших навыков. Плюсом ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад