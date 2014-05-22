Постер. Развитие туристического форума.

$250
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок444 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: развитие туристического форума размещением вопросов и ответов, надолго. Форум действующий, есть реальные активные пользователи, вы будете не одиноки! :)

Требования к кандидату:

– ответственность, аккуратность, грамотный русский язык,

– личный опыт общения на форумах,

– наличие нескольких положительных отзывов на фриланс-биржах строго обязательно,

– знание туристической тематики желательно.

Задание:

– публикация вопросов согласно содержанию других туристических форумов (как искать даем алгоримтм)

– иногда ответы в собственную тему, если ответы посетителей малоинформативны

Исходные данные:

– Помогаем сделать ники на нашем сайте, массово активируем

– Около 30 самых популярных стран для постоянного наполнения, пишем во всех

Итоговый отчет:

– xls-cписки добавленных тем и опубликованных ответов.

Оплата:

– Фиксированно 10 руб. за сообщение около 250-300 символов

– Мимумум работы около 15 вопросов в день, т.к. нам нужен высокий темп

Порядок оплаты:

– Первая оплата возможна после любого объема работы на ваш выбор, хоть несколько сообщений,

– Далее оплата через неделю для вашего спокойствия, а далее ежемесячно в отчетную дату,

– Три метода оплаты: в офисе (Москва, м. Новослободская), WMR (не wmz), Яндекс.Деньги.

От кандидата:

1. Ваш e-mail.

2. Подтверждение вашего соответствия требованиям": ответственности, опыта общения на форумах.

Примеры отчетов текущих менеджеров для понимания что надо - показываем, если преварительно отобрали вас.

10 лет назад
addvalues
Тимофей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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