Наполнение сайта

$50
Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки263 просмотра
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Требуется наполнить сайт через удобную админку.Стоимость 8 руб.за 1 позицию.Требования:ответственность,внимательность,наличие 5-6 часов свободного времени(проект срочный).

10 лет назад
fiollina
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Irin7
Ирина 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$19
1 день
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