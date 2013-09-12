Задача: развитие туристического форума размещением вопросов и ответов, надолго. Форум действующий, есть реальные активные пользователи, вы будете не одиноки! :) Требования к кандидату: – ответственность, аккуратность, грамотный русский язык, – личный опыт общения ...
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Необходимо собрать базу e-mail с нескольких сайтов (kupikupon.ru и подобные.), оплата по факту — яндекс или вебмани, по срокам — 1 день. Оплата 500 руб
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