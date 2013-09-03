Наполнение и редактирование интернет-магазина

ЗАДАНИЕ НА ВЕДЕНИЕ САЙТА:

Требуется наполнение сайта интернет-магазина постельных принадлежностей.

Сайты-ориентиры: togas.ru, http://www.potterybarn.com/shop/bedding

Что требуется от исполнителя:

- ежедневная работа по наполнению каталога сайта: поиск фотографий, текста и размещение на сайте (10-15 позиций в день)

- создание и размещение новостей и других разделов сайта (2000-3000 знаков в неделю)

- прописывание метатегов и ключевых слов в сайте

- размещать отзывы на тематических ресурсах и в соцсетях (5–10 шт. в неделю)

- поиск подходящих текстов и материалов для сайта

Возможные трудности при работе: нет оригинальных изображений в хорошем качестве от производителей товаров.

Сайт построен на Joomla, поэтому само собой вам необходимо уметь работать с административной панелью.

Дополнительно рассматривается как "+" умение работать с яндекс.метрикой и системами контекстной рекламы (директ, adwords).