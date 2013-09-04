Контент-менеджер для постоянного сотрудничества.

Хочу предложить постоянное сотрудничество по наполнению ИМ. Магазин на Webasyst Shop-Script Расценки на услуги контент-менеджера Работа с товарами (цены за 1 товар/артикул) Обработка прайса (наименование, доп.хар-ки) – 3 руб. (если поиск позиций, то 4 руб.) Добавление фотографий (из данного источника, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества нужен толковый и надежный контент-менеджер.
Частичная занятость. Вы будете работать с несколькими проектами. На каждый нужно будет уделять около 2-3 часа в неделю. Иногда больше, иногда меньше.
В ваши обязанности будет входить:
• Размещение статей на сайтах
• Поиск информации по заданной тематике для дальнейшего рерайта (рерайт будет делать копирайтер).
• Регистрация в тематических блогах, форумах и других сайтах с дальнейшим периодическим размещением информации на них.
• Периодическое размещение постов на страницах компаний в социальных сетях.
• Сбор информации, например имейлы на сайтах потенциальных клиентов. (Редко)
Требования к кандидатам:
• Ответственное отношение к работе. Вы должны все выполнять в срок. Если не получается по каким либо причинам – предупредите заранее.
• Грамотность
• Внимание к деталям и инициативность. Вы должны все делать как человек, а не как робот, т.е. если в каком-то тесте нужно что-то поменять для его более естественного вида, а этого нет в задании – меняйте.
• Знание Wordpress
• Базовые знания поисковой оптимизации (не обязательно, но плюс)
• Базовые знания HTML (не обязательно, но плюс)
• Базовое знание английского (не обязательно, но плюс)
• Ежедневное присутствие в Skype
• Возраст 22+
Все остальные нюансы буду объяснять и обучать в процессе работы.
Работа довольно разнообразна и неоднородна по срокам и объемам, поэтому я предпочитаю платить за такую работу почасово. Учет рабочего времени будет происходить с помощью сервиса Tahometer (http://www.tahometer.com/)
Если вам это не подходит, возможен вариант фиксированной зарплаты (понедельно).
В своей заявке укажите стоимость часа (в долларах) или желаемый уровень недельной зарплаты (исходя из примерного объема работ 10-15 часов в неделю).
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