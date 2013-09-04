Контент-менеджер для постоянного сотрудничества.

Для постоянного сотрудничества нужен толковый и надежный контент-менеджер.

Частичная занятость. Вы будете работать с несколькими проектами. На каждый нужно будет уделять около 2-3 часа в неделю. Иногда больше, иногда меньше.

В ваши обязанности будет входить:

• Размещение статей на сайтах

• Поиск информации по заданной тематике для дальнейшего рерайта (рерайт будет делать копирайтер).

• Регистрация в тематических блогах, форумах и других сайтах с дальнейшим периодическим размещением информации на них.

• Периодическое размещение постов на страницах компаний в социальных сетях.

• Сбор информации, например имейлы на сайтах потенциальных клиентов. (Редко)

Требования к кандидатам:

• Ответственное отношение к работе. Вы должны все выполнять в срок. Если не получается по каким либо причинам – предупредите заранее.

• Грамотность

• Внимание к деталям и инициативность. Вы должны все делать как человек, а не как робот, т.е. если в каком-то тесте нужно что-то поменять для его более естественного вида, а этого нет в задании – меняйте.

• Знание Wordpress

• Базовые знания поисковой оптимизации (не обязательно, но плюс)

• Базовые знания HTML (не обязательно, но плюс)

• Базовое знание английского (не обязательно, но плюс)

• Ежедневное присутствие в Skype

• Возраст 22+

Все остальные нюансы буду объяснять и обучать в процессе работы.

Работа довольно разнообразна и неоднородна по срокам и объемам, поэтому я предпочитаю платить за такую работу почасово. Учет рабочего времени будет происходить с помощью сервиса Tahometer (http://www.tahometer.com/)

Если вам это не подходит, возможен вариант фиксированной зарплаты (понедельно).

В своей заявке укажите стоимость часа (в долларах) или желаемый уровень недельной зарплаты (исходя из примерного объема работ 10-15 часов в неделю).