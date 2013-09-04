Продвижение на спортивных форумах

$250
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Требуется человек для продвижение бренда на спортивных форумах и блогах (комментарии, информация, общение)

Задачи:

1. поиск всех спортивных форумов

2. Размещение комментариев по продукту

3. Ответы пользователям

10 лет назад
genman
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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