Нарезка 3-х сайтов

$50
HTML-версткаЗавершен1 заявка135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нарезать 3 сайта.

1 в 1 с макетом

кроссбраузерная

стили в css

10 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
hambat
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Отлично! будем работать и дальше!
С такими людьми приятно работать! Всегда на связи, вежлива, вобщем работой очень доволен. Оплата вовремя, даже более чем договаривались. Спасибо, всегда буду рад сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Верстальщик на постоянную работу

    $100

    В веб-студию требуется верстальщик. Требования к верстке прилагаю. Портфолио можно посмотреть здесь www.mlstudia.ru. В месяц 3-6 проектов. Оплата 100$ главная и 2-3 внутренние. За больший объем доплата. Срок - 3 дня. К верстке html должны прилагаться ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать выкатывающееся меню

    $10

    Добрый день. Нужно доработать выпадающее меню. Сайт http://gnevnaroda.org/ При нажатии на кнопку поиска (лупа в шапке), выкатывается блок с меню. При наведении на кнопку темы (политика, жкх и т.д.), справа должны появляться последние три статьи по данной ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстальщик в команду

    Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества. Компания разрабатывает собственную информационную систему для общепита. Задачи - от поиска и решения проблем верстки, до разработки (верстка) новых интерфейсов и прототипов. Оплата регулярно на банковскую карту. ЗП от 15 тр. ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка, установка на OpenCart дизайна.

    $250

    Задача: сверстать/установить на OpenCart дизайн из PSD. А также выполнить настройку CMS согласно ТЗ: каталог товара, карточку товара, выпадающее меню, слайдер баннеров, слайдер моделей+выпадающее меню, новости, карточку новости и прочее согласно ТЗ. Требования: Кроссбраузерность, валидность, h1-h3 заголовки. Идентично макету. ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка: html 5, css3, jquery

    Необходимо только сверстать эти макеты, никакого программирования не нужно, по срокам, завтра в обед нужно сдать.. До 15:00 (html 5, css 3. кроссбраузерность IE7+, Chrome, FireFox, Opera, Safari) макеты приложил, цены? и пишите, только те кто успеет! ...

    HTMLCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад