Нарезка 3-х сайтов

Необходимо только сверстать эти макеты, никакого программирования не нужно, по срокам, завтра в обед нужно сдать.. До 15:00 (html 5, css 3. кроссбраузерность IE7+, Chrome, FireFox, Opera, Safari) макеты приложил, цены? и пишите, только те кто успеет! ...