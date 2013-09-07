Доделать проект на WP

$20
HTML-версткаЗавершен4 заявки190 просмотров
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Заставить работать NevoSlider, переместить меню, добавить ещё одно меню навигации + ещё по мелочи.

10 лет назад
husola
31 годКиргизия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
powersvolk
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Гут джаб!)
Заказчик четко формулирует ТЗ
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