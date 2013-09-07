Доделать проект на WP

Добрый день. Нужно доработать выпадающее меню. Сайт http://gnevnaroda.org/ При нажатии на кнопку поиска (лупа в шапке), выкатывается блок с меню. При наведении на кнопку темы (политика, жкх и т.д.), справа должны появляться последние три статьи по данной ...