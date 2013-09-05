Верстка одностраничника

Заказал у Дмитрия вёрстку одностраничного сайта по своему макету. Работа была выполнена согласно ТЗ и точно в срок. Код прописан грамотно и легко в нем ориентироваться. Дмитрий также осуществляет после продажную поддержку и консультацию своей проделанной работы, что тоже не мало важно. В общем всем доволен, обязательно буду работать с ним дальше.