Верстка на HTML5

Есть паблик шаблон необходимо изменить стили, сделать меню изменить шапку
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Есть сайт на Flash, нужно переверстать его на HTML5. Исходники страниц есть. Кандидатам вышлю ссылку на сайт для оценки. Нужен человек, кто сразу полностью может взяться за работу. Присылайте ваши расценки на страницы (главная + внутренняя)
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