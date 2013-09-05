Верстка на HTML5

Есть сайт на Flash, нужно переверстать его на HTML5. Исходники страниц есть. Кандидатам вышлю ссылку на сайт для оценки. Нужен человек, кто сразу полностью может взяться за работу. Присылайте ваши расценки на страницы (главная + внутренняя)