Верстка на HTML5

HTML-версткаЗакрыт8 заявок268 просмотров
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Есть сайт на Flash, нужно переверстать его на HTML5. Исходники страниц есть. Кандидатам вышлю ссылку на сайт для оценки. Нужен человек, кто сразу полностью может взяться за работу. Присылайте ваши расценки на страницы (главная + внутренняя)

HTML
10 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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