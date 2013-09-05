Bootstrap-верстка НЕ из PSD

HTML-версткаЗакрыт1 заявка187 просмотров
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Есть макет, сделанный с помощью программы Mockflow (http://www.mockflow.com/samples)

Более 100 страниц. Нужно их сверстать Bootstrap-ом.

Важна скорость, поэтому скорее всего будем ограничивать кол-во макетов в одни руки, т.е. делать параллельно.

Будет вообще замечательно, если Вы сможете работать с SVN или Github.

Bootstrap
10 лет назад
wesert
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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