Bootstrap-верстка НЕ из PSD

Добрый день. Нужно сверстать по макету выкатывающееся поле с иконками социальных сетей. С иконок ссылки на страницы (мы дадим). Макет высылаем после подтверждения исполнителем заявки. Срок - полдня. Связь по скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет, сделанный с помощью программы Mockflow (http://www.mockflow.com/samples)
Более 100 страниц. Нужно их сверстать Bootstrap-ом.
Важна скорость, поэтому скорее всего будем ограничивать кол-во макетов в одни руки, т.е. делать параллельно.
Будет вообще замечательно, если Вы сможете работать с SVN или Github.
- Похожие заказы
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть страница на сайте http://kerastase.extmage.com/salon-finder Надо реализовать в ее центральной контентной части блок поиска салона, типа: http://salons.kerastase.fr/search?query=Paris или http://www.kerastase.ca/en/store_locator. 1. Должны быть поля поиска по: городу, метро или названию. 2. Должна быть карта с метками расположения салонов. 3. При поиске ...Завершен10 лет назад
Есть сайт на Flash, нужно переверстать его на HTML5. Исходники страниц есть. Кандидатам вышлю ссылку на сайт для оценки. Нужен человек, кто сразу полностью может взяться за работу. Присылайте ваши расценки на страницы (главная + ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть паблик шаблон необходимо изменить стили, сделать меню изменить шапкуHTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Заставить работать NevoSlider, переместить меню, добавить ещё одно меню навигации + ещё по мелочи.Завершен10 лет назад
Есть готовая тема на Wordpress, которую нужно слегка переверстать под новый дизайн. Основной дизайн и стили остаются на 90%, изменения касаются в основном заголовка и изменения основных параметров блоков с информацией. Желательно выполнить как можно ...Завершен10 лет назад
На сайте с движком Джумла необходимо сделать правки: - Показать где находится на фтп html бокового меню. - Удалить код статистики liveinternet (не могу найти). На другом сайте Джумла: - Убрать с шаблона страницы ссылки "подробнее". - Разместить ссылку ...Завершен10 лет назад
- $30
Нужно добавить с помощью плагина Option Tree две группы настроек в тему Wordpress: 1) Выбор цветов/цветовой схемы для элементов. 2) Выбор шрифта для заголовков, текста, меню (20 из набора ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад