Верстка поля соц.сетей по макету

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка123 просмотра
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Добрый день.

Нужно сверстать по макету выкатывающееся поле с иконками социальных сетей. С иконок ссылки на страницы (мы дадим).

Макет высылаем после подтверждения исполнителем заявки.

Срок - полдня.

Связь по скайп.

10 лет назад
aardalin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alnk
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
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