Поправить простое html меню

Имеется второй макет, в макете страницы: главная, второстепенная и список материалов. Нужно сверстать и натянуть данным Psd на Joomla 2.5. ТЗ и JPG ( ну конечно есть psd) в приложение. ------------------------------------ - Задание расписано понятно и в подробностях. - Я ...