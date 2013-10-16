Поправить простое html меню

HTML-версткаЗавершен8 заявок202 просмотра
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Трехуровневое меню с выпадающим списком вправо.

2 и 3 уровень меню выпадают при наведении мыши.

Нужно поправить: 2 и 3 уровень меню чтобы плавно выпадали при клике.

HTML
10 лет назад
1nfiniti
Илья 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
10 лет назад
$6
1 день
Работу выполнил, спасибо.
Доволен сотредничеством
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