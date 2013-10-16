Вертска и натяжка на Joomla 2.5

Имеется второй макет, в макете страницы: главная, второстепенная и список материалов.

Нужно сверстать и натянуть данным Psd на Joomla 2.5.

ТЗ и JPG ( ну конечно есть psd) в приложение.

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- Задание расписано понятно и в подробностях.

- Я постоянно на связи, если понадобиться что-то уточнить.

- Оплата оперативно.

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- ОПЛАТА: по факту, называйте стоимость.

- СРОКИ: 3-5 суток с доработками (я думаю, этого должно хватить).

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Просьба писать только в проект, и СРАЗУ указывать стоимость и хотя бы приблизительные сроки работы.