Верстка документов в HTML(для печати)

Есть дизайн макет письма рассылки, нужно сделать шаблоничик в котором клиент сможет вставлять имя и дальше рассылать. Нужно примерно как тут - http://www.youtube.com/watch?v=STwHkaHlU_s
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка документов из doc формата, либо скан в html документы для печати - при печати из разных браузеров(а именно chrome, firefox, opera) документы должны быть максимально идентичными.
Ищу человека на порядка 5-15 заказов.
Цена обсуждаема.
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