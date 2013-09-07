Верстка макета

Описание проекта: Требуется переверстать имеющийся интернетмагазин на битриксе. Немного настройки некоторых модулей и инфоблоков. Обязательные требования: При подаче заявки показывайте сертификаты Битрикс, нет сертификатов, нет работы. Проект только через СБР (другие варианты оплаты даже не обсуждаются) Работы производить по этапам и ...
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В приложении макет сайта-одностраничника.
Нужно сверстать кроссбраузерно + чтобы сайт
корректно отображался на айпаде.
Срок исполнения - понедельник 9 сентября.
В понедельник будут некоторые изменения по дизайну.
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