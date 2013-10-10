Переверстать сайт

HTML-версткаЗавершен16 заявок330 просмотров
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Есть сайт, самописный: http://stiralochkin.ru

Надо переверстать в HTML5, CSS3.

При этом обеспечить:

Кроссбраузерность (IE7+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)

Валидность, полное соответствие стандартам W3C.

SEO оптимизация.

и т.д.

CMS не предлагать.

10 лет назад
u3151
Иван 
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitriyligay
Лигай 
36 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$40
3 дня
Дмитрий работает быстро и качественно, профессионал своего дела, рекомендую!
Очень хороший и адекватный заказчик. Оплата моментальная. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
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