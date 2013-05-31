nuwak

Игорь nuwak

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Software Engineer

Пишу приложения и микросервисы на Java/Kotlin, Spring Boot/Ktor.

Skills:

 - Java

- Kotlin

- Srping Boot

- Linux

- Docker

- Postgres

- TypeScript

- React

- Golang

TypeScriptReactLinuxJavaDockerKotlin

  • Фулстек разработчик с хорошим знанием Yii2 в команду

    Есть проект (сервис по поиску тендеров) написанный на Yii2, требуется разработчик на хорошем уровне знающий верстку, JS, jQuery, естественно Yii2, MySQL, git, bash. Будет плюсом знание поискового движка sphinx (но не обязательно). Проект большой, при качественной работе возможно ...

    MySQLjQueryYiiBash
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка мультисайта на wordpress

    Требуется разработчик на долгосрочное сотрудничество с хорошим знанием wordpress, на уровне написания плагинов для реализации нескольких проектов и консалтинга. В предложении прикрепляйте примеры сайтов созданных вами на wordpress и плагинов.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать flash 3D модель для сайта

    Для завода металлоконструкций mk-zavod.ru нужно сделать из чертежей металлоконструкций 3D модели, которые можно было бы просмотреть не уходя с сайта. В прикрепленном файле пример чертежа.

    Flash
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Нужен копирайтер, которому нравиться учиться и который легко осваивает новую информацию, способен выделять главные мысли текста и доступно ее преподнести, желательно с техническим складом мышления, умение искать информацию в интернете. Требования: писать грамотные, интересные, продающие статьи ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $200

    Компания занимается ремонтов ванных комнат и санузлов, соответственно в дизайн должен отражать деятельность компании. домен remont-vannoy.su Нужно нарисовать симпатичную шапку, логотип (можно просто красиво написать домен), favicon Нравиться фон на этом сайте http://www.remontvann.ru/. Хотелось бы что-то в таком ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
EnterInWeb
37 летАндорра
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Адаптировать верстку под IE 8
Побольше бы таких заказчиков, всё прошло гладко!
Заказал адаптировать верстку под IE8, все было сделано четко. Сотрудничеством доволен.
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