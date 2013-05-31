Есть проект (сервис по поиску тендеров) написанный на Yii2, требуется разработчик на хорошем уровне знающий верстку, JS, jQuery, естественно Yii2, MySQL, git, bash. Будет плюсом знание поискового движка sphinx (но не обязательно). Проект большой, при качественной работе возможно ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Реализовать функционал оформление заказа из за границы (сайт на bitrix). http://kbooks.ru По сайту много доработок, при успешном выполнение задачи сотрудничество может быть продолжено.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется разработчик на долгосрочное сотрудничество с хорошим знанием wordpress, на уровне написания плагинов для реализации нескольких проектов и консалтинга. В предложении прикрепляйте примеры сайтов созданных вами на wordpress и плагинов.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для завода металлоконструкций mk-zavod.ru нужно сделать из чертежей металлоконструкций 3D модели, которые можно было бы просмотреть не уходя с сайта. В прикрепленном файле пример чертежа.3D-графика4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для двух сайтов http://www.demo.web-happy.ru/ http://deklaratsiya-ts.ru/HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен копирайтер, которому нравиться учиться и который легко осваивает новую информацию, способен выделять главные мысли текста и доступно ее преподнести, желательно с техническим складом мышления, умение искать информацию в интернете. Требования: писать грамотные, интересные, продающие статьи ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Компания занимается ремонтов ванных комнат и санузлов, соответственно в дизайн должен отражать деятельность компании. домен remont-vannoy.su Нужно нарисовать симпатичную шапку, логотип (можно просто красиво написать домен), favicon Нравиться фон на этом сайте http://www.remontvann.ru/. Хотелось бы что-то в таком ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад