Адаптировать верстку и поставить на WordPress

$300
HTML-версткаЗавершен9 заявок163 просмотра
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Добрый день, есть макеты сайтов,

нужно сделать адаптированную верстку под все устройства и поставить на вордпрес

это будут новостные сайты + микро блоги на каждом

всего сайтов 10

но начнем с одного ,бюджет 300$ на сайт

оплата по факту

WordPress
10 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
koder
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$200
7 дней
Закончил с огромным опозданием
Работу выполнил, правда с приличным опозданием. Передал шаблон. Установили его на сайт (theameno.com). После этого ни привета, ни ответа, ни оплаты.
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