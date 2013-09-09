Качественная верстка + форма обратной связи

Нужна качественная верстка (без ошибок, кроссбраузерность, необходимые комментарии) + настройка формы обратной связи с отправкой сообщений на почту. По верстке - весь текст должен быть текстом, кроме номера телефона. Основная часть по ширине около 1000, изображение из шапки настраивается как фон - т.е. чтобы при разрешении 1024 по ширине сайт показывался без горизонтальной прокрутки.

Как вариант - установка на WP и настройка "Contact Form 7" для формы.