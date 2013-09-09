На странице https://rbkmoney.ru/common/registereshop.aspx есть прогресс бар «Информация о сайте Создание кошелька Настройки безопасности". Нужно темизировать точно так же мой прогресс-бар на странице http://доставят.рф/запрос/яблоки "Создание запроса Сбор предложений В работе Завершено». Но только не просто скопировать, ...