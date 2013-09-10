Верстка шаблона для e-mail

HTML-версткаЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Нужен, человек

который уже раньше верстал уже шаблоны для почты.

Нужно хорошее исполнение.

Оставляйте заявки.

Дизайн еще доделывается. Его скину позже исполнителю.

Дизайн довольно простенький.

Но он должен адактирован быть как для планшетов, смартфонов и для пк. Как ? я не знаю. Это задание для верстальщика. Мне нужен тот кто знает как это сделать.

основные сложности в верстке для почты

https://litmus.com/blog/html-email-coding-101-infographic

http://habrahabr.ru/post/157309/

http://habrahabr.ru/company/pechkin/blog/182964/

10 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
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