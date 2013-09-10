Верстка шаблона для e-mail

Всем привет. Нужно поправить два бага связанных с кроссбраузерностью на сайте http://l-stone.com.ua/ 1. В Chrome и IE на некоторых страницах идет перенос пункта "контакты", главного меню на новую строчку. 2. На iOS (проблемы с отображением на iPhone) также ...
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Нужен, человек
который уже раньше верстал уже шаблоны для почты.
Нужно хорошее исполнение.
Оставляйте заявки.
Дизайн еще доделывается. Его скину позже исполнителю.
Дизайн довольно простенький.
Но он должен адактирован быть как для планшетов, смартфонов и для пк. Как ? я не знаю. Это задание для верстальщика. Мне нужен тот кто знает как это сделать.
основные сложности в верстке для почты
https://litmus.com/blog/html-email-coding-101-infographic
http://habrahabr.ru/post/157309/
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