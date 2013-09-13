Правка двух багов в верстке сайта на Modx

Всем привет.

Нужно поправить два бага связанных с кроссбраузерностью на сайте http://l-stone.com.ua/

1. В Chrome и IE на некоторых страницах идет перенос пункта "контакты", главного меню на новую строчку.

2. На iOS (проблемы с отображением на iPhone) также идет перенос "контактов" и через раз подгружается половина первой картинки из большой карусели на главной.

Скрины прикрепляю.

Желательна оплата через "Приват 24".

Указывайте ваш бюджет

С уважением.