Разработка и поддержка сайтов.
Услуги:
- установка, настройка Joomla, компонентов и модулей;
- установка, настройка Wordpress;
- создании сайтов под ключ на CMS Joomla!;
- создание сайтов под ключ на CMS Wordpress;
- создании сайтов под ключ;
- создание интернет-магазинов;
- переделываю шаблоны на адаптивные;
- Установка сайтов на хостинг. Перенос на другой хостинг;
- Верстка и натяжка на любой движок из PSD макета.
Портфолио
- UPages850 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Выполнил работу быстро и хорошо. Непременно воспользуюсь услугами Ивана еще раз.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое постановления задачи, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество.
$50
9 баллов
12 лет назад
HTMLJoomla
В целом Иван с работой справился, но сказывается небольшой опыт, выражающийся в длительном сроке работы над проектом, незнанием ряда тонкостей и пр. Но для начала - неплохо. Не пропадал, вовремя выходил на связь, отвечал на все поставленные вопросы.
Ответный отзыв
Евгений хороший работодатель. Четко давал указания на поставленную задачу, надеюсь и дальше продолжать сотрудничество с этим человеком. Рекомендую, не пожелеете!
$10
10 баллов
12 лет назад
iOSMODX
Иван, хоть и частично справился с задачей, но сотрудничеством я доволен. Рекомендую как молодого, начинающего специалиста, работает за адекватные деньги. Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший закажчик, Четкое постановление задачи. Всем рекомендую. Огромное спасибо за сотрудничество!
$15
10 баллов
12 лет назад
Я бы поставил 20 балов, если бы система оценки позволяла. Парень молодчина, выполнил проект очень быстро, работал параллельно со мной даже по ночам. Если кому потребуется мой отзыв по телефону, звоните: 380997935463.
Ответный отзыв
Сергей очень хороший работодатель. Четко давал указания на поставленную задачу, надеюсь и дальше продолжать сотрудничество с этим человеком. Рекомендую, не пожелеете! Сергей, спасибо!
$90
10 баллов
12 лет назад
Проект отличался высокой срочностью. Иван вошел в положение, отложил дела и выполнил работу раньше, чем ожидалось. Всегда на связи, исполнителен, вежлив.
Ответный отзыв
Валерий очень хороший работодатель. Четко давал указания на поставленную задачу, надеюсь и дальше продолжать сотрудничество с этим человеком. Рекомендую, не пожелеете! Валерий, спасибо!
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$10/час
от $120
#340
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $50
#906
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
от $150
#183