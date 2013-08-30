John93

Иван Богоносюк John93

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и поддержка сайтов.

Услуги:

- установка, настройка Joomla, компонентов и модулей;

- установка, настройка Wordpress;

- создании сайтов под ключ на CMS Joomla!;

- создание сайтов под ключ на CMS Wordpress;

- создании сайтов под ключ;

- создание интернет-магазинов;

- переделываю шаблоны на адаптивные;

- Установка сайтов на хостинг. Перенос на другой хостинг;

- Верстка и натяжка на любой движок из PSD макета.

Портфолио

  • uPages
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    850 просмотров

Отзывы заказчиков

Jook
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
$100
10 баллов
12 лет назад
Натянуть шаблон на движок
Выполнил работу быстро и хорошо. Непременно воспользуюсь услугами Ивана еще раз.
Хороший заказчик. Четкое постановления задачи, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
indexio
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-1)
$50
9 баллов
12 лет назад
Создать шаблон для Джумлы из HTML-макета
HTMLJoomla
В целом Иван с работой справился, но сказывается небольшой опыт, выражающийся в длительном сроке работы над проектом, незнанием ряда тонкостей и пр. Но для начала - неплохо. Не пропадал, вовремя выходил на связь, отвечал на все поставленные вопросы.
Евгений хороший работодатель. Четко давал указания на поставленную задачу, надеюсь и дальше продолжать сотрудничество с этим человеком. Рекомендую, не пожелеете!
Ответный отзыв
atommal
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Правка двух багов в верстке сайта на Modx
iOSMODX
Иван, хоть и частично справился с задачей, но сотрудничеством я доволен. Рекомендую как молодого, начинающего специалиста, работает за адекватные деньги. Спасибо.
Хороший закажчик, Четкое постановление задачи. Всем рекомендую. Огромное спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Sergii852
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Нужно сделать сайт Responsive
Я бы поставил 20 балов, если бы система оценки позволяла. Парень молодчина, выполнил проект очень быстро, работал параллельно со мной даже по ночам. Если кому потребуется мой отзыв по телефону, звоните: 380997935463.
Сергей очень хороший работодатель. Четко давал указания на поставленную задачу, надеюсь и дальше продолжать сотрудничество с этим человеком. Рекомендую, не пожелеете! Сергей, спасибо!
Ответный отзыв
crisalid
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Коррективы интерфейса и перенос на другой хостинг
Проект отличался высокой срочностью. Иван вошел в положение, отложил дела и выполнил работу раньше, чем ожидалось. Всегда на связи, исполнителен, вежлив.
Валерий очень хороший работодатель. Четко давал указания на поставленную задачу, надеюсь и дальше продолжать сотрудничество с этим человеком. Рекомендую, не пожелеете! Валерий, спасибо!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$10/час
от $120
#340
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $50
#906
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
от $150
#183