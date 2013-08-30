В целом Иван с работой справился, но сказывается небольшой опыт, выражающийся в длительном сроке работы над проектом, незнанием ряда тонкостей и пр. Но для начала - неплохо. Не пропадал, вовремя выходил на связь, отвечал на все поставленные вопросы.