Верстка формы заказа для сайта.

$20
HTML-версткаЗакрыт6 заявок171 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо свертстать форму заказа, диалоговое окно после отправки заказа и кнопку "купить" для сайта: http://armadafurs.ru/

В форме заказа незаполненные обязательные поля выделяются красным при попытке отправки заказа, внизу красным появляется предупреждение с просьбой заполнить поля.

Дизайн приложен в джпг к проекту, исходники вышлю на почту исполнителю.

Бюджет 20$.

Срок: сегодня, можно до 00:00.

10 лет назад
VladimirKuts
Владимир 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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