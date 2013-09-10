Верстка формы заказа для сайта.

Нужен, человек который уже раньше верстал уже шаблоны для почты. Нужно хорошее исполнение. Оставляйте заявки. Дизайн еще доделывается. Его скину позже исполнителю. Дизайн довольно простенький. Но он должен адактирован быть как для планшетов, смартфонов и для пк. ...