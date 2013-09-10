Верстка формы заказа для сайта.

Нужно выполнить 2 задачи – добавить настройки в тему Wordpress (с помощью плагина Option Tree) и исправить существующие баги и ошибки в теме. У задач высший приоритет имеет работа над багами. В задачах есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо свертстать форму заказа, диалоговое окно после отправки заказа и кнопку "купить" для сайта: http://armadafurs.ru/
В форме заказа незаполненные обязательные поля выделяются красным при попытке отправки заказа, внизу красным появляется предупреждение с просьбой заполнить поля.
Дизайн приложен в джпг к проекту, исходники вышлю на почту исполнителю.
Бюджет 20$.
Срок: сегодня, можно до 00:00.
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