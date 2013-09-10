Исправить баги, добавить настр-ки в теме Wordpres

Нужно выполнить 2 задачи – добавить настройки в тему Wordpress (с помощью плагина Option Tree) и исправить существующие баги и ошибки в теме.

У задач высший приоритет имеет работа над багами. В задачах есть нюансы, обязательно читать ТЗ (!).

Оплата — $100. Срок — 3 дня (строго, никаких задержек!). Способ оплаты: поэтапный, через webmoney или yandex.деньги. без предоплат.

Связывайтесь со мной по скайпу либо email ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ТЗ! Рассмотрим только опытных исполнителей.