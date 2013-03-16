Climbober

Ирина Climbober

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Проблема с недоступностью сайтов, висящих на VPS Digital Ocean
NginxUbuntu
Наилучшие рекомендации! Отличный заказчик, четкая постановка задачи, мгновенная оплата!
Проблема решена, все сроки соблюдены. Очень высокая скорость коммуникации.
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