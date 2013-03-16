Нужно перевести несколько кейсов с английского на русский. Объем: ~9,000 символов (с пробелами) Дедлайн: 11 октября
- $100Переводы32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно правильно перенести Wordpress сайт с одного сервера на другой или решить ошибку Out of memory. Есть простой сайт на вордпрессе, нужно перенести на другой хостинг. На другом хостинге уже создана база ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
СРОЧНО! Необходимо сверстать и интегрировать Ecommerce сайт на WordPress. Имеются готовый дизайн-макет главной и продуктовой страницы (psd шаблоны для основной и мобильной версий), общее ТЗ, тема WooPress. Задачи: 1. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $90
Необходимо сверстать и интегрировать Ecommerce сайт на WordPress. Имеются готовый дизайн-макет главной и продуктовой страницы (psd шаблоны для основной и мобильной версий), общее ТЗ, тема “WooPress - Responsive Ecommerce WordPress”. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $130
Нужно прорисовать 2 страницы будущего Ecommerce сайта (прототипы в приложении): 1. Главная страница 2. Страница продукта Уточнения: - Хедер и футер будут общими - Сайдбара не будет ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Решить проблему с периодической недоступностью сайтов, висящих на VPS Digital Ocean. На виртуалке Ubuntu LEMP висит 2 (или 3) сайта. В последнее время большую часть дня они недоступны: An error occurred. Sorry, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо проиллюстрировать материалы сайта маркетингового агентства. На каждой странице три-четыре блока текста. К каждому блоку нужно добавить иллюстрацию или фото, или иконку, чтобы это выглядело: · Красиво · Небанально ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт9 лет назад
Мы ищем специалиста для составления подробного аналитического аудита для нескольких англоязычных сайтов. Язык аудита – деловой английский, по стилю максимально приближенный к его американским носителям (это жесткое условие!). ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен веб-дизайнер для создания 5 баннеров с целью последующего их размещения в Facebook (ТЗ во вложении) Условия: 1. У вас имеется ссылка на портфолио либо вы готовы его выслать по ...Баннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно выполнить 2 задачи – добавить настройки в тему Wordpress (с помощью плагина Option Tree) и исправить существующие баги и ошибки в теме. У задач высший приоритет имеет работа над ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $30
Нужно добавить с помощью плагина Option Tree две группы настроек в тему Wordpress: 1) Выбор цветов/цветовой схемы для элементов. 2) Выбор шрифта для ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Нам нужно сверстать адаптивную тему для нашего вордпресс сайта на основании psd шаблонов для основной и мобильной версий. Требуется только верстка основных страниц:: *Страница блога *Страница поста Нужно ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Ищем разработчика для несложного мобильного приложения под Android. Работаем только с опытными программистами, имеющими портфолио с мобильными android приложениями. Дизайн уже подготовлен, нарезка картинок ложится на разработчика. Все требования к функционалу подробно ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищем дизайнера для несложного мобильного приложения под Android. Фактически прорисовать нужно 4 экрана + иконка. Все требования к дизайну подробно и пошагово расписаны в ТЗ. Знание Android human interface ...Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Ищем дизайнера для несложного мобильного приложения под Android. Фактически прорисовать нужно 2 полных экрана + несколько мелких задач по другим экранам + иконка. Все требования к дизайну подробно и пошагово расписаны в ...Дизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ищем разработчика для несложного мобильного приложения под Android. Все требования к функционалу подробно и пошагово расписаны в ТЗ. Предполагается содействие разработчика при добавлении приложения в стор. При ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем дизайнера для несложного мобильного приложения под Android. Фактически прорисовать нужно 2 полных экрана + несколько мелких задач по другим экранам + иконка. Все требования к дизайну подробно и пошагово расписаны ...Дизайн мобильных приложений9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно нарисовать 50 небольших графических изображений на заданный нами сюжет романтической тематики, приближенных к стилю Love Is (но только черно-белые и чтобы правда были простые по оформлению, без прорисовки мелких деталей). ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт12 лет назад