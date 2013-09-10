Верстка проекта

Добрый день коллеги! Ищем верстальщика на юми, работа постоянная, оплата попроектная. Проекты простые, используется функционал юми, никаких доработок в 99% неиспользуется. В среднем за месяц готовы давать 2-3 проекта на юми. Примеры последних сайтов: 1. guk39.ru - обратите внимание на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо на битриксе сверстать новый дизайн под шаблонный сайт.
Вместе с откликом отправляйте портфолио выполненных работ.
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