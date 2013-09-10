Верстка под 3 разрешения

Добрый день, необходимо сверстать HTML + CSS + Javascript макеты из дизайна. Исходники дизайна - в PSD. Пример 3-х страниц - в приложении. Всего страниц будет 11 На выходе нужнен набор HTML страниц с CSS файлом + Javascript ...
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Добрый день, верстальщики.
Есть несложная адаптивнная (резиновая) верстка. Нужно переделать эту верстку на фиксированную под 3 разрешения
1. 720 на 576
2. 1280 на 720
3. 1920 на 1080
А также доверстать 2 блока на странице.
Повторюсь, основная верстка есть, исходики дизайна под 1920 на 1080 тоже есть. Нужно сделать фиксированные размеры.
Сроки - 2 дня.
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