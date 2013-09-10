Верстка под 3 разрешения

Добрый день, верстальщики.

Есть несложная адаптивнная (резиновая) верстка. Нужно переделать эту верстку на фиксированную под 3 разрешения

1. 720 на 576

2. 1280 на 720

3. 1920 на 1080

А также доверстать 2 блока на странице.

Повторюсь, основная верстка есть, исходики дизайна под 1920 на 1080 тоже есть. Нужно сделать фиксированные размеры.

Сроки - 2 дня.