Верстка под 3 разрешения

$100
HTML-версткаЗакрыт10 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, верстальщики.

Есть несложная адаптивнная (резиновая) верстка. Нужно переделать эту верстку на фиксированную под 3 разрешения

1. 720 на 576

2. 1280 на 720

3. 1920 на 1080

А также доверстать 2 блока на странице.

Повторюсь, основная верстка есть, исходики дизайна под 1920 на 1080 тоже есть. Нужно сделать фиксированные размеры.

Сроки - 2 дня.

10 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка дизайна

    Добрый день, необходимо сверстать HTML + CSS + Javascript макеты из дизайна. Исходники дизайна - в PSD. Пример 3-х страниц - в приложении. Всего страниц будет 11 На выходе нужнен набор HTML страниц с CSS файлом + Javascript ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно сверстать довольно простой сайт. 5 страниц. ие8+ Пожалуйста озвучивайте цену и сроки Ищем опытного исполнителя который не будет делать простых ошибок

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта под Joomla

    Нужно сверстать сайт: http://dess81.tmweb.ru/oyat/oyat.jpg (главная страница) Внутренние типовые страницы точно такая же, как главная, только убирается панель нижняя («Рыбалка», «Охота», «Отдых на базе Оять», сам footer остается. Техническое задание на создание сайта: http://dess81.tmweb.ru/oyat/oyat.doc Обратите внимание на функионал ...

    Верстка сайтаJoomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка проекта

    Добрый день. Необходимо на битриксе сверстать новый дизайн под шаблонный сайт. Вместе с откликом отправляйте портфолио выполненных работ.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищем UMI-верстальщика на постоянную работу

    Добрый день коллеги! Ищем верстальщика на юми, работа постоянная, оплата попроектная. Проекты простые, используется функционал юми, никаких доработок в 99% неиспользуется. В среднем за месяц готовы давать 2-3 проекта на юми. Примеры последних сайтов: 1. guk39.ru - обратите внимание на ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вертска и натяжка на Joomla 2.5

    Необходимо сверстать и натянуть Psd на Joomla 2.5. Так же потребуется программирование 4 - 12 модулей для данного сайта под ключ, но это уже следующий проект (интересные задачи будут). -------------------- ТРЕБОВАНИЕ: 1. Макет фиксированный, 1024 px. Если получится сделать ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить баги верстки мод. окна + верстка 1 стр.

    1. Программист сверстал модальное окно, но в разных браузерах сильно косячит. Примеры - в приложении. Сайт - expomap.ru Если напишите свой IP откроем, чтобы можно было посмотреть воочию. нужно или поправить или заверстать заново. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт на основе нашего шаблона

    Необходимо создать сайт на основе нашего шаблона. http://themeforest.net/item/auto-dealer-car-dealer-html-template/full_screen_preview/5342910 Шаблон уже куплен. Сайт необходимо поместить на CMS Wordpress. ТЗ прикрепляю к данному сообщению. Работа реально на пару дней.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка формы заказа для сайта.

    $20

    Необходимо свертстать форму заказа, диалоговое окно после отправки заказа и кнопку "купить" для сайта: http://armadafurs.ru/ В форме заказа незаполненные обязательные поля выделяются красным при попытке отправки заказа, внизу красным появляется предупреждение с просьбой заполнить поля. Дизайн ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад