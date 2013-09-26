Надо сверстать сайт

HTML-версткаЗавершен30 заявок352 просмотра
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Необходимо сверстать сайт, вот макеты:

главная - http://savepic.su/3139579.jpg

каталог - http://savepic.su/3138341.jpg

товар - http://savepic.su/3135245.jpg

корзина - http://savepic.su/3186208.jpg

- http://savepic.su/3174944.jpg

- http://savepic.su/3171872.jpg

На CMS никакую натягивать не надо - используется своя - делаем только разметку, стили и скрипты.

10 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Dev-Vic
Виктор 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$80
4 дня
С работой справился на отлично!! Прислушивался ко всем просьбам и предлагал сам улучшения!!! Рекомендую к сотрудничеству. Буду еще обращаться сам
Отличный работодатель. Предоставил максимальное ТЗ с пояснениям, объяснил все нюансы задачи, что позволило в процессе работы избежать недопониманий. Приятно иметь дело. Буду рад новому сотрудничеству!
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