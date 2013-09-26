Надо сверстать сайт

Добрый день, верстальщики. Есть несложная адаптивнная (резиновая) верстка. Нужно переделать эту верстку на фиксированную под 3 разрешения 1. 720 на 576 2. 1280 на 720 3. 1920 на 1080 А также доверстать 2 блока на странице. Повторюсь, основная верстка есть, исходики ...