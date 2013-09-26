Надо сверстать сайт

Есть работающий высоконагруженный ресурс, движок самописный. Требуется сделать его редизайн (сам дизайн + межбраузерная верстка дивами, спрайтами, validator.w3.org и т.д. - по всем правилам), сохранив общую идею и расположения элементов, старый дизайн теряет актуальность и ...
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Необходимо сверстать сайт, вот макеты:
главная - http://savepic.su/3139579.jpg
каталог - http://savepic.su/3138341.jpg
товар - http://savepic.su/3135245.jpg
корзина - http://savepic.su/3186208.jpg
- http://savepic.su/3174944.jpg
- http://savepic.su/3171872.jpg
На CMS никакую натягивать не надо - используется своя - делаем только разметку, стили и скрипты.
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