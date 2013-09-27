Верстка графиков

HTML-версткаЗавершен6 заявок207 просмотров
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В аттаче страница с четырьмя секциями.

Нужно сделать верстку чтобы графики отображали проценты "динамически" - если в html коде указано 60%, то стилями рисуем 60%, и так для всех графиков.

PSD файл есть.

10 лет назад
danWolf
Данил 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
hanick
39 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
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Хороший заказчик, отлично знающий, что ему нужно. Оплата была произведена быстро.
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