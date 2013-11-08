Верстка под WP или др. движок

Юра один из самых лучших исполнителей с которым я когда либо работал. Проект выдался достаточно геморойным, а цена за который должна быть в разы выше, но Юра не только согласился помочь, за достаточно небольшие деньги, но и не бросил проект на пол пути, как это делают другие недобросовестные фрилансеры, когда появляются трудности! Отныне Юра у меня в избранном как надежный человек и хороший верстальщик! п.с. если вам нужен ответственный человек с ровными руками, я рекомендую именно его! Поверьте, он не подведет.