Скопировать сайт 1 в 1. СРОЧНО

HTML-версткаЗакрыт17 заявок210 просмотров
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http://budokanschool.ru/

простейший сайт-одностраничник

нужно скопировать расположение блоков

ширина сайта остается такая же

фон меняем на белый, шрифт - на черный

картинку по центру нужно заменить(дам картинку)

текст на всем сайте тоже нужно заменить(дам текст)

логотип тоже заменяем(дам фото)

желательно это сделать на wordpress или чем-то подобном, чтобы в любой момент можно было легко поменять контент

задача - СРОЧНАЯ, срок выполнения - 24 часа

пишите, уважаемые исполнители!

10 лет назад
battle-b
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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