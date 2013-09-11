Разработка коммерческого предложения

Заказчик – студия дизайна и визуализации. В стиле компании необходимо сделать Коммерческое предложение и затем его сверстать в HTML для рассылки. Если вы можете взяться за такую работу, то за какую сумму и в какие сроки сможете выполнить? Логотип, контакты, сайт и т.д. вышлю.

В принципе, можно просто взять тексты с сайта и переписать их в КП. Такой вариант тоже устроит. Как итог должно быть КП в HTML.

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