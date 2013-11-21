Добрый день Для периодических работ по модернизации магазина на опенкарт требуется опытный и ответственный человек. В ближайшее время нужно врезать в дизайн пару блоков, завести новые категории заполнить их спарсенными товарами.
Создание крупного проекта интернет-магазина
Версия CMS - ImageCMS Shop Premium 4.5.
Интернет-магазин расчитан на 60 000 товаров.
Нужно создать дизайн и сверстать под новый шаблон New Level
Настроить в новом дизайне:
Интеграции с 1С
Фильтр товаров
Сравнение товаров
Скидки/акции
E-mail рассылка
Гибкий фильтр товаров
Варианты доставки
Возможность заказать обратный звонок менеджера
Купить в 1 клик
Колбеки
Права доступа пользователей
и мн. другое.
Заявки фрилансеров
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