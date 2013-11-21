Создание крупного проекта интернет-магазина

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт16 заявок297 просмотров

Версия CMS - ImageCMS Shop Premium 4.5.

Интернет-магазин расчитан на 60 000 товаров.

Нужно создать дизайн и сверстать под новый шаблон New Level

Настроить в новом дизайне:

Интеграции с 1С

Фильтр товаров

Сравнение товаров

Скидки/акции

E-mail рассылка

Гибкий фильтр товаров

Варианты доставки

Возможность заказать обратный звонок менеджера

Купить в 1 клик

Колбеки

Права доступа пользователей

и мн. другое.

11 лет назад
maxikjurin
Юрин 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работы по OpenCart

    Добрый день Для периодических работ по модернизации магазина на опенкарт требуется опытный и ответственный человек. В ближайшее время нужно врезать в дизайн пару блоков, завести новые категории заполнить их спарсенными товарами.

    Opencart
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки Vamshop ( юзабилити)

    $250

    Есть несколько магазинов разных версий ( от 1.2 до 1.56 и 1.65), требуются следующие доработки: 1) летающая картинка товара в корзину - при нажатии на кнопку "купить", то есть визуальная демонстрация ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет- магазин taobao

    $1000

    Необходимо произвести доработки интернет-магазина таобао www.kit-rus.com. Задачи: 1.Сделать скидки в карточках товара.(работа с апи таобао) 2.Загрузка страниц не более 3 сек. 3.Сделать фильтра поиска товара. ...

    HTMLMySQLPHP
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать интернет-витрину

    $1000

    Здравствуйте, фрилансеры. Требуется разработать ИМ (витрину, т.е. без цен и оплаты товаров) под ключ: - Спарсить информацию с 1 сайт донора и разместить ее на OpenCart (другие варианты тоже рассматриваются). Около ...

    Opencart
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин Modx

    Требуется программист для создания интернет-магазина! Предпочтение - cms: Modx но и не только! *если покажете эффективность другой CMS - предпочтение может поменяться. Это интернет магазин - анализов, на этом сайте можно заказать ...

    MODX
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин без корзины и оплаты онлайн.

    Нужно сверстать уже готовый дизайн, по сути это даже не интернет-магазин. Единственное что нужно это скрипт добавления товаров. Процесс покупки очень простой: Человек выбирает товар, кликает по нему, переходит на страничку ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отредактировать вывод товара на Joomla-сайте

    $50

    Требуется отредактировать вывод товара на Joomla-сайте: – Вывод расширенного описания визуально разместить после вывода короткого описания; – Добавить социальные кнопки Вконтакте и Одноклассники, МойМир (последние два необязательно); – Добавить кнопку-ссылку на существующую ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на базе Wordpress

    Уважаемые фрилансеры! На базе wordpress нужно сделать магазин подержаных автомобилей со следующими возможностями: 1. Импорт автомобилей из внешней базы данных (есть обновляющаяся mysql база автомобилей, из нее нужно выдергивать ...

    MySQLWordPress
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Большой интернет-магазин | ImageCMS Shop

    $2500

    CMS - ImageCMS Shop Premium 4.5. Интернет-магазин расчитан до 40 000 товаров. Нужно нарисовать и сверстать дизайн под сетку нового шаблона ImageCMS Shop New Level. Провести полную настройку магазина (сложный фильтр товаров, ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад