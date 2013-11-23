Требуется специалист по Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок105 просмотров

Требуется волшебник по Opencart для выполнения различного рода магии от настроек до правки движка и его плагинов.

Приветствуется наличие иммунитета к заклятию "идиотизм и безумные идеи заказчика".

Оплата после выполнения определенного кол-ва работ по сайту.

Opencart
11 лет назад
onx
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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