Посадить старый сайт на новый движок

ТОЛЬКО ЧАСТНЫМ ФРИЛАНСЕРАМ!!! Старый сайт посадить на новый движок с сохранением функционала существующего, с полным переносом товаров, статей, разделов и дизайна. ТехЗадание ПРИЛАГАЕТСЯ!!!!

Сайт должен быть построен «правильно» с точки зрения структуры, мета-тегов товаров и страниц, «чистоты» от демонстрационных и дублей страниц в CMS, красивых ссылок, sitemap и т.д. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДО ПЕРЕДАЧИ.

Прежде чем разместить заявку просим ознакомиться с нашим сайтом (magia-mozaiki.ru/), его структурой, функционалом…вплоть до корзины, где встроены пересчет товаров по заводскому листу и онлайн оплата на расчетный счет компании.

Сайт magia-mozaiki.ru

В приоритете hostCMS, Shop-Script, Amiro,WordPress

ОТ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО: CMS – кроме joomla (показать демо руссифицированной)+СТОИМОСТЬ+СРОКИ.