Сначала сделали сами на "Беслпатном" сервисе - не ожидали, что Все 1000 фото надо подкачивать....вручную. Нужна помощь. Дизайн ЛЮБОЙ - условие: автоматическое подгружение Артикулов товара (как я представляю).
Посадить старый сайт на новый движок
ТОЛЬКО ЧАСТНЫМ ФРИЛАНСЕРАМ!!! Старый сайт посадить на новый движок с сохранением функционала существующего, с полным переносом товаров, статей, разделов и дизайна. ТехЗадание ПРИЛАГАЕТСЯ!!!!
Сайт должен быть построен «правильно» с точки зрения структуры, мета-тегов товаров и страниц, «чистоты» от демонстрационных и дублей страниц в CMS, красивых ссылок, sitemap и т.д. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДО ПЕРЕДАЧИ.
Прежде чем разместить заявку просим ознакомиться с нашим сайтом (magia-mozaiki.ru/), его структурой, функционалом…вплоть до корзины, где встроены пересчет товаров по заводскому листу и онлайн оплата на расчетный счет компании.
Сайт magia-mozaiki.ru
В приоритете hostCMS, Shop-Script, Amiro,WordPress
ОТ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО: CMS – кроме joomla (показать демо руссифицированной)+СТОИМОСТЬ+СРОКИ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Интернет-магазины11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по Opencart для выполнения различного рода задач от настроек до правки движка и его плагинов. Оплата после выполнения определенного кол-ва работ по сайту.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется волшебник по Opencart для выполнения различного рода магии от настроек до правки движка и его плагинов. Приветствуется наличие иммунитета к заклятию "идиотизм и безумные идеи заказчика". Оплата после выполнения определенного ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Ищу опытного фрилансера или компанию (веб-студию) для создания интернет магазина по продаже бытовой техники. Более детальное описание указано в ТЗ, которое отправлю потенциальным исполнителям. Спасибо.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $1000
Срочно требуется IT разработчик, программист для создания русско язычной версии сайта taobao.com на подобии rutaobao.com, vivatao.com на базе API привязки. Специалистов не имеющих опыта в создании или начинающих просьба не беспокоить.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача заключаться в том что бы перенести сайт на Битрикс с сохранение структуры и урлов. - Необходимо экспортировать базу либо спарсить сайт и перенести на платформу Битрикс. - Дизайн и верстка ...Закрыт11 лет назад
- $20
Требуется установить интернет-магазин на хостинг, есть бекап Движок оскомерцЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать модуль для расчета доставки одновременно по СДЭК, ЕМС и Почте по всему миру. Edost.ru не годится, у него далеко не полный список городов по России, которые есть у СДЭК, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
1. Необходимо настроить поиск по артикулу товара. 2. Добавить поле «производитель» в список товаров 3. Настроить e-mail уведомления о статусе заказа. 4. Настроить расчёт километража в ...Закрыт11 лет назад
Есть 4 сайта на webasyst (предыдущая версия, а не ShopScript5). По каждому нужно сделать небольшие исправления. Подробное ТЗ скину на почту. Кратко: Перестала отображаться дополнительная категория меню. Не работает ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад