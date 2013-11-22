Есть магазин Джумла+Вирт

Сейчас когда человек нажимает кнопку КУПИТЬ и начинает оформление заказа то нужно зарегистрироваться и заполнить кучу всяких полей

Нужно сделать так чтобы регистрироваться не нужно было

чтоб человек просто вводил своё имя. телефон и имейл и всё

чтоб этот заказ также сохранялся в админке вирта в поле заказов

и чтоб письмо с заказом отправлялось по имейлу как и раньше со всеми данными