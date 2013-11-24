Разработка интернет-магазина + раскрутка

Требуется изготовить два схожих интернет-магазин (один опт, другой розница). Основные требования к магазинам:

1) Возможность оплаты товара через основные электронные деньги + банковские карточки.

2) Возможность автоматического выставления счетов для юр. лиц (для оптового сайта)

3) Адаптация магазина для поисковых систем.

Далее необходимо будет раскручивать данные магазины. Тип товара такой, что его далеко не всегда ищут, но увидев многие захотели бы приобрести. Поэтому просто продвижение в поисковиках не будет достаточно эффективным.

Теперь о том, что я жду от исполнителя и кого ищу:

1) Исполнитель должен быть ответственным. Иметь достаточно положительных отзывов и рекомендаций. Чётко выполнять сроки и быть готовым платить "копеечкой" за нарушения сроков.

2) Проект рассматривается как единое целое, а не как несколько этапов оплачиваемых отдельно. Это значит, что если какой-то этап был неудачным и обещанные ожидания не оправдались, то проект не принимается целиком и соотв. за него ничего не оплачивается.

3) Возможен вариант исполнения проекта за процент от продаж. При грамотном исполнителе это будет намного выгоднее всем.

4) Схема работы должна быть достаточно прозрачна для исполнителя и заказчика.

5) Я сам программист и прекрасно понимаю реальные трудозатраты и время необходимое для выполнение того или иного проекта, поэтому просьба адекватно оценивать стоимость проекта и не выдавать неадекватных цен за то, что вы думаете что вы супер-пупер профессионал и хотите по 10-20 тыс за 3 часа своего времени)

6) в следствии пункта 5 просьба чётко писать о применяемых бесплатных/платных скриптах, дополнительных используемых модулях, варианты оптимизации и продвижения. Предложения просто с ценой или описанием работы в двух словах будут проигнорированы.

7) Желательна оплата официально по договору через юридическое лицо

8) Предоплата за проект возможна, но только при юридических гарантиях (договор + официальный перевод денежных средств).

9) меня как заказчика прежде всего интересует эффективность в виде финансовых результатов. Поэтому прежде всего будут рассматриваться кандидаты умеющие делать прибыльные проекты, а не просто красивые проекты. Проект может выглядеть "не очень", но при этом быть настолько грамотно раскручен, что приносить очень хорошую прибыль.