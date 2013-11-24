Необходимо создать интернет-магазин на основе верстки на движке OpenCart ТЗ нестандартное, просьба внимательно его прочитать, прежде чем оценивать стоимость и сроки.
Целый ряд доработок модулей опенкарта
Ищу честного программиста, который хорошо может разбираться в чужом коде.
Есть сайт на опенкарте, который очень переделан под сайт-недвижимости. Нужно внести некоторые дополнения. Потом из этого же сайта будем делать ещё 1 с другими дополнениями.
Нужно что бы исполнитель был каждый день в сети и мог работать только над моими задачами.
Пожалуйста укажите примерную по часовую ставку, работать будем по проектам но всё же важна ставка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть давно работающий магазин на vamshop. Хочу перенести его на Opencart. Требуется перенести товарную базу базу с сохранением всех ссылок, чтобы не надо было заново индексировать все. По возможности перенести и клиентов. Но это не ...Закрыт11 лет назад
- $250
Добрый день! Коротко о задачах: 1. Изменение логотипа сайта. 2. Изменения основного цвета сайта (кнопки, подсветка шрифта, цвет подложки). 3. Удалить/добавить иконки социальных сетей. 4. Валюта - оставить только рубли. ...Закрыт11 лет назад
Необходимо доработать шаблоны для Virtuemart 2.0 Доработка карточки товара Доработка отображения категорий Доработка фильтра для поиска товара по настриваемым полям.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть магазин Джумла+Вирт Сейчас когда человек нажимает кнопку КУПИТЬ и начинает оформление заказа то нужно зарегистрироваться и заполнить кучу всяких полей Нужно сделать так чтобы регистрироваться не нужно было чтоб ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Теребуется доработка интернет-магазина на Opencart. В частности: подправить и настроить поиск Установить фильтр Исправить все баги Для определения сроков и цены вышлю подробное заданиеЗакрыт11 лет назад
Требуется доработать магазин построенный на PrestaShop 1.5.4.1(открытый код) Есть предварительное ТЗ + дополнения Только для частных ответственных фрилансеров!(компаниям, студиям и прочим перепродавалам просьба не обращаться) Оплата электр.деньгами(поэтапная,без предоплаты)Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Функционал программы должен быть схож с модулем http://opencartforum.ru/files/file/600-экспорт-товаров-вконтакте/ Модуль дам программисту для изучения и анализа - код открыт. Программный продукт должен устанавливаться как модуль (крайне желательно через VQMod). ...Закрыт11 лет назад
ТОЛЬКО ЧАСТНЫМ ФРИЛАНСЕРАМ!!! Старый сайт посадить на новый движок с сохранением функционала существующего, с полным переносом товаров, статей, разделов и дизайна. ТехЗадание ПРИЛАГАЕТСЯ!!!! Сайт должен быть построен «правильно» с точки зрения ...Закрыт11 лет назад
Требуется специалист по Opencart для выполнения различного рода задач от настроек до правки движка и его плагинов. Оплата после выполнения определенного кол-ва работ по сайту.Закрыт11 лет назад