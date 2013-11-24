Целый ряд доработок модулей опенкарта

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок335 просмотров

Ищу честного программиста, который хорошо может разбираться в чужом коде.

Есть сайт на опенкарте, который очень переделан под сайт-недвижимости. Нужно внести некоторые дополнения. Потом из этого же сайта будем делать ещё 1 с другими дополнениями.

Нужно что бы исполнитель был каждый день в сети и мог работать только над моими задачами.

Пожалуйста укажите примерную по часовую ставку, работать будем по проектам но всё же важна ставка.

Opencart
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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