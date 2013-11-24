Целый ряд доработок модулей опенкарта

Ищу честного программиста, который хорошо может разбираться в чужом коде.

Есть сайт на опенкарте, который очень переделан под сайт-недвижимости. Нужно внести некоторые дополнения. Потом из этого же сайта будем делать ещё 1 с другими дополнениями.

Нужно что бы исполнитель был каждый день в сети и мог работать только над моими задачами.

Пожалуйста укажите примерную по часовую ставку, работать будем по проектам но всё же важна ставка.