Yaroslav30

Ярослав Гриценко Yaroslav30

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание и Продвижение сайтов. Индивидуальный дизайн, качество работы.

Гриценко Ярослав Станиславович

Место проживания: Киев.

Телефон: тел. 067 700-99-18

E-mail: [email protected]

Skype: yaroslav09091983

Портфолио на моем сайте:

http://texnomag.com/, http://eye-web.com.ua/

ЧТО Я ДЕЛАЮ.

Создание Web-сайтов, а так-же Landing Page

Дизайн / редизайн сайта.

Копирайтинг.

Разработка и настройка интернет - магазинов.

Хорошее знание и опыт работы с ( Wordpress, Joomla , OpenCart ).

Разработка логотипов.

Работаю с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash.

Продвижение сайтов (SEO) в интернете

Использую методы комплексной оптимизации до вывода ресурса по определенно указанным ключевым словам в топы поисковых систем; Работа с каталогами и биржей ссылок; Сопровождение и удерживание позиций в выдаче поисковых систем; Планирование и анализ бюджета оптимизации.

Качество сайта определяет не софт, с помощью которого сайт создан, а мастерство веб-дизайнера.

Портфолио

Отзывы заказчиков

samdim51
Дмитрий 
52 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Настройка Joomla функционала интернет-магазина
Joomla
У Ярослава я нашёл среди сделанных работ то что мне было надо . Ярослав предложил мне взаимовыгодный вариант. который меня устроил. на начальном этапе предоставил полную информацию по сайту. Был на связи. Очень оперативно принялся за работу. Пишу по факту .
Отличный мастер , знает свое дело, всем рекомендую
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