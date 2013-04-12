Гриценко Ярослав Станиславович
Место проживания: Киев.
Телефон: тел. 067 700-99-18
E-mail: [email protected]
Skype: yaroslav09091983
Портфолио на моем сайте:
http://texnomag.com/, http://eye-web.com.ua/
ЧТО Я ДЕЛАЮ.
Создание Web-сайтов, а так-же Landing Page
Дизайн / редизайн сайта.
Копирайтинг.
Разработка и настройка интернет - магазинов.
Хорошее знание и опыт работы с ( Wordpress, Joomla , OpenCart ).
Разработка логотипов.
Работаю с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash.
Продвижение сайтов (SEO) в интернете
Использую методы комплексной оптимизации до вывода ресурса по определенно указанным ключевым словам в топы поисковых систем; Работа с каталогами и биржей ссылок; Сопровождение и удерживание позиций в выдаче поисковых систем; Планирование и анализ бюджета оптимизации.
Качество сайта определяет не софт, с помощью которого сайт создан, а мастерство веб-дизайнера.
Портфолио
- Логотип Магазина Брендовых часов304 просмотра
- Сайт запчасти для Кар-партс316 просмотров