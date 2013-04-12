Создание и Продвижение сайтов. Индивидуальный дизайн, качество работы.

Гриценко Ярослав Станиславович

Место проживания: Киев.

Телефон: тел. 067 700-99-18

E-mail: [email protected]

Skype: yaroslav09091983

Портфолио на моем сайте:

http://texnomag.com/, http://eye-web.com.ua/

ЧТО Я ДЕЛАЮ.

Создание Web-сайтов, а так-же Landing Page

Дизайн / редизайн сайта.

Копирайтинг.

Разработка и настройка интернет - магазинов.

Хорошее знание и опыт работы с ( Wordpress, Joomla , OpenCart ).

Разработка логотипов.

Работаю с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash.

Продвижение сайтов (SEO) в интернете

Использую методы комплексной оптимизации до вывода ресурса по определенно указанным ключевым словам в топы поисковых систем; Работа с каталогами и биржей ссылок; Сопровождение и удерживание позиций в выдаче поисковых систем; Планирование и анализ бюджета оптимизации.

Качество сайта определяет не софт, с помощью которого сайт создан, а мастерство веб-дизайнера.